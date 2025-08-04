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11 вузов поддержали применение ИИ в дипломах

12:00 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все 11 вузов-участников проекта «Яндекса» по использованию ИИ студентами поддержали использование этих технологий для подготовки дипломов, сообщили ТАСС в пресс-службе «Яндекс Образования».

Этот проект был запущен в 2024 году — сначала для студентов НИУ ВШЭ, но в 2025 году его участниками стали также такие вузы, как ИТМО, КФУ, НГТУ, ННГУ, СибГМУ, СКФУ, ТГУ, ТюмГУ, УрФУ и Университет правительства Москвы. ИИ-навыки получили и применили более 500 студентов разных направлений.

«Яндекс» в лице платформы Yandex Cloud дал вузам бесплатный доступ к семейству языковых моделей YandexGPT 5. Защищая дипломы, студенты делились, какие именно задачи решали с помощью нейросетей и как будут использовать их далее в работе. Сформированная комиссия оценивала способность студентов «критически работать с искусственным интеллектом», добавили в «Яндекс Образовании».

Опрошенные студенты — участники проекта сообщили, что воспринимают ИИ как вспомогательный инструмент. Чаще всего они применяли нейросети, чтобы структурировать тексты (60% ответов) и литературные обзоры (51%). «Умеренный» вклад ИИ в работу отметили 45% опрошенных. На всех этапах работы к этим технологиям обращались 17% студентов.

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