Кабмин выделит 16,5 млрд рублей на ремонт дорог в 11 регионах

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России приняло решение направить 16,5 млрд рублей на приведение в порядок региональных и муниципальных дорог в 11 субъектах Федерации, включая приграничные. Об этом объявил на оперативном совещании со своими заместителями председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Направим 11 российским субъектам свыше 16,5 млрд рублей на строительство и реконструкцию, приведение в нормативное состояние региональных и межмуниципальных автомобильных трасс, — заявил премьер. — В том числе в Брянской, Курской и Белгородской областях».