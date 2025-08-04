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Кабмин выделит 16,5 млрд рублей на ремонт дорог в 11 регионах

12:05 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России приняло решение направить 16,5 млрд рублей на приведение в порядок региональных и муниципальных дорог в 11 субъектах Федерации, включая приграничные. Об этом объявил на оперативном совещании со своими заместителями председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Направим 11 российским субъектам свыше 16,5 млрд рублей на строительство и реконструкцию, приведение в нормативное состояние региональных и межмуниципальных автомобильных трасс, — заявил премьер. — В том числе в Брянской, Курской и Белгородской областях».

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