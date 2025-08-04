Спецслужбы и полиция Польши хотят вернуть визовый режим с Украиной — вице-спикер Сейма
12:20 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польские спецслужбы и полиция хотят возвращения визового режима с рядом стран, включая Украину. Об этом заявил вице-спикер Сейма (нижней палаты парламента) и один из лидеров ультраправой партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак, ссылаясь на свои неофициальные переговоры с представителями этих ведомств.
«Неофициально сотрудники полиции и спецслужб хотели бы возвращения визового режима со многими странами, в том числе с Украиной», — цитирует вице-спикера интернет-портал DoRzeczy.pl.
По мнению Босака, политики правящей коалиции «игнорируют их голос в таких вопросах и не дают ни достаточных фондов, ни инструментов наблюдения за массовой мультикультурной иммиграцией с постсоветского пространства».
Свое заявление вице-спикер сделал после задержания в Сопоте 36-летнего гражданина Украины по обвинению в попытке уничтожения электрооборудования городских водопроводных сетей.
Ранее Босак обвинил польские власти в том, что они «впускают в страну бандитов и преступников», и высказал мнение, что Шенгенская зона вскоре может прекратить свое существование.
НОВОСТИ
- 12:32 04.08.2025
- Ядерные подлодки США несут боевое дежурство и без заявлений политиков — Песков
- 12:15 04.08.2025
- Открыть счет для бизнеса в Сбере в рублях и иностранных валютах теперь можно бесплатно
- 12:05 04.08.2025
- Кабмин выделит 16,5 млрд рублей на ремонт дорог в 11 регионах
- 12:00 04.08.2025
- 11 вузов поддержали применение ИИ в дипломах
- 11:32 04.08.2025
- Задержки поставок Patriot из США ослабят ПВО стран ЕС, готовых помочь Киеву — Euractiv
- 11:20 04.08.2025
- В КБР уничтожены трое террористов, оказавших вооруженное сопротивление
- 11:05 04.08.2025
- Израиль считает, что ХАМАС не заинтересован в сделке по заложникам — ТВ
- 11:00 04.08.2025
- На Солнце произошли две сильные вспышки — ученые
- 10:32 04.08.2025
- Большинство поляков считают невозможным сотрудничество президента с премьером — опрос
- 10:22 04.08.2025
- Собянин: Диплом колледжа Москвы гарантирует хорошие перспективы в профессии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать