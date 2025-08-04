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Спецслужбы и полиция Польши хотят вернуть визовый режим с Украиной — вице-спикер Сейма

12:20 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские спецслужбы и полиция хотят возвращения визового режима с рядом стран, включая Украину. Об этом заявил вице-спикер Сейма (нижней палаты парламента) и один из лидеров ультраправой партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак, ссылаясь на свои неофициальные переговоры с представителями этих ведомств.

«Неофициально сотрудники полиции и спецслужб хотели бы возвращения визового режима со многими странами, в том числе с Украиной», — цитирует вице-спикера интернет-портал DoRzeczy.pl.

По мнению Босака, политики правящей коалиции «игнорируют их голос в таких вопросах и не дают ни достаточных фондов, ни инструментов наблюдения за массовой мультикультурной иммиграцией с постсоветского пространства».

Свое заявление вице-спикер сделал после задержания в Сопоте 36-летнего гражданина Украины по обвинению в попытке уничтожения электрооборудования городских водопроводных сетей.

Ранее Босак обвинил польские власти в том, что они «впускают в страну бандитов и преступников», и высказал мнение, что Шенгенская зона вскоре может прекратить свое существование.

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