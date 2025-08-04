Ядерные подлодки США несут боевое дежурство и без заявлений политиков — Песков

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские ядерные подводные лодки находятся на боевом дежурстве безотносительно заявлений политиков. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заочную дискуссию президента США Дональда Трампа и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в соцсетях.

«В данном случае очевидно, что американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве. Это постоянный процесс», — сказал представитель Кремля.