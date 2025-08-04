Продажи новых автомобилей в РФ в январе — июле снизились на 26%, до 742,1 тыс.

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продажи новых автомобилей — легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов — в России по итогам января — июля 2025 года снизились в годовом выражении на 26% и составили 742,1 тыс. единиц, сообщил Минпромторг РФ. Рынок новых авто отечественного производства уменьшился на 8%, до 408,2 тыс. штук.

В частности, рынок легковых автомобилей упал на 24%, до 646,7 тыс., LCV — на 19%, до 58 тыс., грузовиков — на 55%, до 31,4 тыс. и автобусов — на 52%, до 5,9 тыс.

Непосредственно в июле продажи новых транспортных средств сократились в годовом выражении на 15% — до 134,6 тыс. штук. Но в то же время это на 33% больше, чем было реализовано автомобилей в июне текущего года.