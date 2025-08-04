Курды сообщили о столкновениях в Алеппо с силами безопасности новых властей Сирии

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) сообщили о столкновениях с силами безопасности, которые подчиняются новым властям арабской республики, в районе Дейр-Хафер в провинции Алеппо. Соответствующее заявление опубликовано на сайте пресс-службы СДС.

«Ровно в 3 часа утра в понедельник формирования, подчиняющиеся сирийскому переходному правительству, совершили атаку на четыре позиции наших сил в деревне Эль-Имам в районе Дейр-Хафер. Наши силы отреагировали на нападение и предприняли необходимые шаги в целях защиты своих бойцов и занимаемых ими позиций. Начались столкновения, которые продолжались 20 минут», — отмечается в тексте.

СДС возложили ответственность за инцидент за новые власти Сирии, назвав произошедшее «умышленной эскалацией, угрожающей стабильности в регионе».

3 августа Минобороны республики проинформировало об отражении силами переходного правительства нападения СДС на севере провинции Алеппо. По утверждению ведомства, курдские формирования попытались проникнуть в район Эль-Кайария в окрестностях города Манбидж, подвергли ракетному обстрелу один из домов, в результате чего пострадали четыре сирийских военнослужащих и три мирных жителя.