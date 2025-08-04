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ЕС рискует стать «энергетической колонией» США после сделки о пошлинах — СМИ

15:32 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз подвергается риску превратиться в американскую «энергетическую колонию» из-за соглашения между Брюсселем и Вашингтоном о пошлинах. Такое мнение озвучено в статье испанской газеты La Vanguardia.

Анализируя сделку, издание пишет, что «дьявол кроется в деталях». «Но именно мелкий шрифт вызывает наибольшие сомнения, — говорится в публикации. — Потому что, по договоренности, Евросоюз подвергается риску превратиться в энергетическую колонию США». Как поясняется, соглашение предусматривает, что Европа потратит $750 млрд в течение трех лет на закупку нефти, сжиженного природного газа и угля у Соединенных Штатов.

Чтобы выполнить свои обязательства, «ЕС необходимо будет получать около 70% своего импорта энергоносителей из этой страны», считает аналитик Ана Мария Яллер-Макаревич из Института энергетической экономики и финансового анализа. «Соглашение фактически привязывает энергоснабжение блока к одному поставщику», — добавила она. Предполагается, что для выполнения обязательств ЕС пришлось бы утроить импорт американского топлива в 2025 году.

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