Лондон намерен поручить украинским силовикам исполнение двух терактов на море — СВР РФ
16:12 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания планирует поручить украинским силовикам исполнение двух терактов в международных водах. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, которое находится в распоряжении ТАСС.
Как отметили в СВР, Лондон прорабатывает два потенциальных сценария: британцы планируют подстроить аварию «неугодного» танкера в одном из узких мест морских коммуникаций. Второй сценарий предусматривает поджог танкера при отгрузке в порту дружественного России государства.
«Исполнение обоих терактов Лондон намерен поручить украинским силовикам. Их ожидаемо грязная работа и неспособность „заметать следы“ рассматриваются британцами как гарантия собственной безнаказанности», — отметили в пресс-бюро.
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