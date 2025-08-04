16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания планирует поручить украинским силовикам исполнение двух терактов в международных водах. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, которое находится в распоряжении ТАСС.

Как отметили в СВР, Лондон прорабатывает два потенциальных сценария: британцы планируют подстроить аварию «неугодного» танкера в одном из узких мест морских коммуникаций. Второй сценарий предусматривает поджог танкера при отгрузке в порту дружественного России государства.

«Исполнение обоих терактов Лондон намерен поручить украинским силовикам. Их ожидаемо грязная работа и неспособность „заметать следы“ рассматриваются британцами как гарантия собственной безнаказанности», — отметили в пресс-бюро.