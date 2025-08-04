Производство сыров в России увеличилось за 10 лет почти в два раза — Двойных

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство сыров в России увеличилось за последние 10 лет почти в два раза на фоне продовольственного эмбарго и мер господдержки. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

«За последнее десятилетие производство сыров в России увеличилось почти в два раза. <…> Свою роль сыграли продовольственное эмбарго и последовательные меры господдержки. Значительный вклад в общий объем производства сыров вносят наши фермеры», — сказал Двойных.

По его словам, сегодня российские сыровары производят практически все сорта сыра, качество которых не уступает общепризнанным европейским. Сенатор рассказал, что в минувшие выходные в подмосковной Истре прошел X Сырный фестиваль, который объединил на своей площадке более 300 фермеров из 50 регионов страны, 25 винодельческих хозяйств, ремесленников.