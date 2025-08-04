Поддержка «Роснефти» помогла открыть в Башкирии большой физкультурно-оздоровительный комплекс
17:06 04.08.2025
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном открылся в Башкирии, в городе Благовещенске при поддержке входящей в структуру «Роснефти» компании «Башнефть». Этот крупный спортивный объект площадью более 4500 кв.м. был спроектирован и построен в рамках заключенного ранее Соглашения о сотрудничестве между руководством «Роснефти» и Республики Башкортостан.
В новом здании есть универсальный зал для баскетбола, мини-футбола и волейбола, бассейн на четыре дорожки, скалодром, зал для борьбы, тренажерный зал. Занятия в спорткомплексе смогут посещать до 550 человек в день. Благовещенскому району, население которого составляет почти 50 тыс. человек, новый спортивный объект будет очень полезен – там можно будет не только проводить спортивные занятия для местных жителей, но и устраивать соревнования регионального и федерального уровня. Работа спорткомплекса началась с того, что в нем состоялись всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», в которых участвовали 80 команд.
Напомним, в Башкирии при поддержке «Роснефти» с 2017 года были открыты более 30 спортивных объектов, в том числе 11 многофункциональных спортивно-оздоровительных комплексов, в 16 районах республики. Теперь жители региона могут посещать ледовые дворцы в Октябрьском, Кумертау и Туймазы, скейтпарк в Дюртюлях и стадион «Спартак» в Туймазах. В Благовещенском районе ранее были открыты шесть тренировочных площадок, которые размещены в спортивном центре «Уфимский сокол».
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