Призывные комиссии в армию будут работать круглогодично, отправка в войска – дважды в год - Закон

18:28 04.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности призыва на срочную службу в течение календарного года.

Нововведения предусматривают, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом в документе указано, что фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

