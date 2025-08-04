Румыны ограничивают расходы на фоне принимаемых властями мер жесткой экономии — опрос

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Румыны заметно ограничивают повседневные расходы и стараются делать сбережения на фоне принимаемых правительством мер жесткой экономии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела румынская компания консалтинга и исследования рынка Exact Business Solutions.

Так, 54% опрошенных сообщили, что сумели в этом году отложить деньги на черный день, а 44% намерены делать это и в будущем. Практически не осталось товаров и услуг, потребление которых осталось бы на прежнем уровне, однако больше всего, по данным исследования, упали продажи косметики, напитков, транспортных, туристических и финансовых услуг, а также услуг связи. «Осторожное потребление стало новой нормой», — прокомментировал результаты опроса представитель Exact Business Solutions Жюльен Зидару.

Бюджетный дефицит Румынии в 2024 году составил 9,3% ВВП и является самым высоким в ЕС. В результате страна рискует потерять часть предназначенных ей выплат из европейских фондов. С целью сокращения дефицита правительство сообщило о намерении принять до конца лета три пакета мер жесткой экономии, которые включают повышение налогов и тарифов, замораживание зарплат и пенсий, отмену субсидий и надбавок.