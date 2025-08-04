Румыны ограничивают расходы на фоне принимаемых властями мер жесткой экономии — опрос
18:40 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Румыны заметно ограничивают повседневные расходы и стараются делать сбережения на фоне принимаемых правительством мер жесткой экономии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела румынская компания консалтинга и исследования рынка Exact Business Solutions.
Так, 54% опрошенных сообщили, что сумели в этом году отложить деньги на черный день, а 44% намерены делать это и в будущем. Практически не осталось товаров и услуг, потребление которых осталось бы на прежнем уровне, однако больше всего, по данным исследования, упали продажи косметики, напитков, транспортных, туристических и финансовых услуг, а также услуг связи. «Осторожное потребление стало новой нормой», — прокомментировал результаты опроса представитель Exact Business Solutions Жюльен Зидару.
Бюджетный дефицит Румынии в 2024 году составил 9,3% ВВП и является самым высоким в ЕС. В результате страна рискует потерять часть предназначенных ей выплат из европейских фондов. С целью сокращения дефицита правительство сообщило о намерении принять до конца лета три пакета мер жесткой экономии, которые включают повышение налогов и тарифов, замораживание зарплат и пенсий, отмену субсидий и надбавок.
НОВОСТИ
- 18:21 04.08.2025
- Умер старейший генерал в русской истории
- 18:00 04.08.2025
- КНР побеждает в торговой войне, начатой США — обозреватель WP
- 17:32 04.08.2025
- Производство сыров в России увеличилось за 10 лет почти в два раза — Двойных
- 17:12 04.08.2025
- Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
- 17:06 04.08.2025
- Поддержка «Роснефти» помогла открыть в Башкирии большой физкультурно-оздоровительный комплекс
- 17:00 04.08.2025
- Поставки нефти из Россию в Индию продолжаются в обычном режиме — СМИ
- 16:32 04.08.2025
- В Сухопутных войсках ВСУ воюют свыше 8 тыс. наемников — координатор
- 16:12 04.08.2025
- Лондон намерен поручить украинским силовикам исполнение двух терактов на море — СВР РФ
- 16:00 04.08.2025
- Почти 300 человек погибли в Пакистане из-за муссонных дождей
- 15:32 04.08.2025
- ЕС рискует стать «энергетической колонией» США после сделки о пошлинах — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать