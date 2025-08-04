Запад превращает Украину в бесправную колонию, торгующую суверенитетом — Тимошенко
20:00 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запад делает из Украины бесправную колонию, которая должна расплачиваться за кредиты своим суверенитетом. Об этом заявила депутат Верховной рады Юлия Тимошенко.
«Западные страны, угрожая отказом в кредитах, установили неприемлемый контроль над украинскими государственными институтами, государственными банками, монополиями, подрывая суверенитет страны», — сказала она в интервью британской газете The Times.
Депутат пожаловалась, что политика Владимира Зеленского, при которой иностранные эксперты назначают кандидатов в Конституционный суд, Государственное бюро расследований, антикоррупционные органы и другие государственные институты, превращает Украину в «бесправную колонию».
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