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Запад превращает Украину в бесправную колонию, торгующую суверенитетом — Тимошенко

20:00 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад делает из Украины бесправную колонию, которая должна расплачиваться за кредиты своим суверенитетом. Об этом заявила депутат Верховной рады Юлия Тимошенко.

«Западные страны, угрожая отказом в кредитах, установили неприемлемый контроль над украинскими государственными институтами, государственными банками, монополиями, подрывая суверенитет страны», — сказала она в интервью британской газете The Times.

Депутат пожаловалась, что политика Владимира Зеленского, при которой иностранные эксперты назначают кандидатов в Конституционный суд, Государственное бюро расследований, антикоррупционные органы и другие государственные институты, превращает Украину в «бесправную колонию».

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