Граждане США перестанут нести бремя расходов на помощь Украине — постпред при НАТО
12:05 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Продажа американского оружия Украине за счет европейских стран снимает бремя расходов с американских налогоплательщиков. О неизменности этой позиции Вашингтона заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.
«Президент [США Дональд] Трамп объявил о запуске механизма, который позволит нашим союзникам по НАТО закупать американские вооружения и боеприпасы, а затем передавать их Украине», — сказал Уитэкер в эфире телеканала Newsmax. «Очевидно, что это исключает участие американских налогоплательщиков. Бремя войны на Украине больше не ложится на плечи американцев», — пояснил он.
Дипломат отметил, что новый механизм не ослабляет позиции Соединенных Штатов, наоборот, они продают оружие, произведенное американскими специалистами и рабочими, обеспечивая тем самым занятость в стране и поддерживая национальную оборонную промышленность. По мнению постпреда, США добились успеха, переложив ответственность за военную безопасность Европы на страны континента.
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