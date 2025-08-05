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В России скоро могут дифференцировать ставку по ипотеке в зависимости от региона — Володин

13:00 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дифференцированная процентная ставка по ипотеке в зависимости от уровня средней зарплаты в регионе может появиться в России в ближайшее время. Данный вопрос находится на обсуждении в правительстве, об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке: в Москве должна быть одна, а в Саратове она должна быть соразмерно средней зарплате в Саратовской области. Тогда будет социальная справедливость», — сказал Володин в ходе рабочей поездки на встрече с жителями, где обсуждали ход реализации депутатских проектов.

Он подчеркнул, что в настоящее время ставка по ипотеке одинаковая как в Москве, так и в регионах с более низким уровнем доходов. «Когда речь идет об ипотеке, у нас процентная ставка одинаковая и в Москве, и в Саратове. А в Москве зарплата в 2,5 раза больше, чем в Саратове. А ставка по ипотеке одинаковая. Президент нас поддержал. Сейчас правительство обсуждает», — добавил Володин.

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