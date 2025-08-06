Силы ПВО за ночь сбили 51 украинский БПЛА над регионами России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 51 украинский беспилотник над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 5 августа до 05:30 мск 6 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 16 — над территорией Ростовской области, 16 — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Республики Крым, 4 — над территорией Воронежской области и 3 — над территорией Орловской области», — сообщили в оборонном ведомстве.