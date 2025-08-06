Тайвань получил первую партию боевых беспилотников производства США — СМИ
10:00 06.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тайвань получил первую партию боевых беспилотных летательных аппаратов Altius-600M, приобретенных в США. Об этом сообщает газета Taipei Times.
Как отмечает издание, Altius-600M может запускаться с различных типов транспортных средств на суше, в воздухе и на воде, а также находиться в воздухе до четырех часов. БПЛА способен преодолевать расстояние до 440 км, разведывать зоны боевых действий, передавать информацию, противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы и может быть оснащен осколочно-фугасными противотанковыми ракетами.
По данным газеты, главу производящей беспилотники компании Anduril Industries Палмера Лаки принял глава оборонного ведомства острова Гу Лисюн. «Эта поставка подчеркивает важность партнерства Тайваня и США», — приводит газета слова Гу Лисюна.
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