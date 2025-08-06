Главной темой саммита США и Южной Кореи станет обновление военного альянса — ТВ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты Республики Корея и США Ли Чжэ Мён и Дональд Трамп на предстоящем в конце августа саммите обсудят вопросы модернизации двустороннего военного союза. Об этом сообщил телеканалу KBS дипломатический источник, занятый в подготовке встречи двух лидеров.

По его данным, на саммите будут обсуждаться различные аспекты двусторонних отношений, в том числе детали тарифного соглашения и вопросы совместной безопасности. «Однако главной темой переговоров должна стать актуализация военного альянса, что внесет важные изменения не только в двусторонние отношения, но и в ситуацию на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии», — отмечает телеканал.

Стороны обсудят, в частности, изменения в масштабах присутствия и роли американских войск на Корейском полуострове, увеличение оборонного бюджета Республики Корея, ее роль в противодействии КНДР и передачу Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время, говорится в сообщении.