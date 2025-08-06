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97% родителей, отдавших детей в частные школы, довольны своим выбором — опрос

10:20 06.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти все родители школьников, обучающихся в негосударственных образовательных учреждениях, отмечают, что ожидали такой же или худший уровень образования. Завышенные ожидания были лишь у 3% родителей, следует из результатов исследования, которым с ТАСС поделилась пресс-служба Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Опрос прошел в трех регионах, дифференцированных по месту в рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ, — в Краснодарском и Ставропольском краях, Ивановской области. В выборку вошли как региональные центры (Краснодар, Ставрополь, Иваново), так и не столичные города отобранных субъектов. В опросе приняли участие родители школьников, обучающихся в негосударственных (частных) образовательных организациях. Выборка составила 1 202 респондента.

«Большинство респондентов (63%) говорят, что их ожидания от школы до поступления соответствуют реальности, а треть (34%), что реальность превзошла ожидания. О том, что ожидания были выше, сообщают лишь 3%. Абсолютное большинство (96%) относит школу, в которой обучается их ребенок, к одной из лучших в городе (районе) проживания. Подавляющее большинство удовлетворены образовательным процессом в частной школе», — сказано в сообщении.

Аналитики также отметили, что в 2024 году в России насчитывалось около 234 тыс. учащихся негосударственных школ, что более чем вдвое превышает показатель 2016-го. Доля школьников негосударственных организаций общего образования (НОУ) в общей численности обучающихся по программам общего образования в тот же период возросла в 1,8 раза и составила в 2024 году 1,3%. При этом наибольшая доля обучающихся в НОУ в 2024 году отмечена в Москве (6,12%), Чеченской Республике (3,37%), Московской области (2,55%), Нижегородской области (2,49%), Санкт-Петербурге (2,04%).

Так, большинство опрошенных (58%) родителей учащихся частных школ сообщают, что перед поступлением в школу не рассматривали другие варианты школ, 35% имели в виду другие, но также частные школы. 17% рассматривали поступление в государственную школу, но впоследствии отказались от этой идеи, уточнили авторы исследования.

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