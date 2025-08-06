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НОВОСТИ

Коньки круглый год: в «Лужниках» начнутся бесплатные тренировки на льду

11:26 06.08.2025

Гости спортивного комплекса «Лужники» с 8 августа смогут бесплатно потренироваться на всесезонном льду в рамках фестиваля «Москва 2030. Спорт. Человек будущего». Занятия будут проводиться площадке проекта «Мой спортивный район», которая будет уже 139 в мегаполисе. Тренировки позволят горожанам улучшить навыки катания на коньках не дожидаясь прихода зимы.

Тренировки будут проводиться по вторникам и пятницам. Взрослые и дети старше 10 лет смогут заниматься с 18:00 до 19:00, с 20:00 до 21:00 – посетители старше 18 лет. Для участия в тренировках обязательна предварительная регистрация на сайте 2030.sport.mos.ru или на сайте проекта «Мой спортивный район. Организаторы занятий отмечают, что количество мест ограничено и рекомендуют регистрироваться заранее.

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