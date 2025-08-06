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Кароль Навроцкий принес присягу и вступил в должность президента Польши

12:00 06.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одержавший победу на выборах президента Польши Кароль Навроцкий вступил в должность главы государства. Торжественная церемония его инаугурации проходит в среду, 6 августа, в зале пленарных заседаний Сейма (нижняя палата парламента), трансляцию вел телеканал TVP Info.

В соответствии с конституцией Навроцкий произнес текст присяги перед Национальным собранием (заседание парламентариев обеих палат — Сейма и Сената). «Вступая по воле народа в должность президента Республики Польша, торжественно клянусь сохранять верность положениям конституции, непоколебимо стоять на страже достоинства народа, независимости и безопасности государства, а благо родины и благополучие граждан всегда будут для меня наивысшим наказом. Да поможет мне Бог», — сказал он.

«Подтверждаю, что Кароль Тадеуш Навроцкий принес присягу на должность президента перед Национальным собранием Республики Польша», — сказал спикер Сейма Шимон Холовня, который является ответственным за проведение церемонии.

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