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НОВОСТИ

США сами навязали себе срок урегулирования на Украине — Bloomberg

12:05 06.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация направила спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву, чтобы уложиться в навязанный самой себе срок по урегулированию на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Белый дом стремится уложиться в очередной навязанный самому себе срок», — говорится в материале.

Агентство напоминает, что американский президент Дональд Трамп ранее пригрозил вторичными санкциями странам, покупающим российские энергоресурсы. «Это рисковая игра, в чем убедилась администрация Джо Байдена. Нужен кропотливый расчет, чтобы наказать покупателей российской нефти, не пошатнув глобальный рынок», — отмечает Bloomberg. В такой ситуации могут пострадать «как друзья, так и враги», отмечает агентство.

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