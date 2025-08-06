Путин поручил снизить выброс парниковых газов к 2035 г. до 65-67% от уровня 1990 г.

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству сократить к 2035 году выбросы парниковых газов до 65-67% относительно уровня 1990 года. Соответствующий указ подписан.

«В целях реализации Российской Федерацией Парижского соглашения от 12 декабря 2015 года постановляю правительству Российской Федерации обеспечить к 2035 году сокращение выбросов парниковых газов до 65-67% относительно уровня 1990 года», — говорится в тексте документа.