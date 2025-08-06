0
0
67
НОВОСТИ

Путин поручил снизить выброс парниковых газов к 2035 г. до 65-67% от уровня 1990 г.

13:00 06.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству сократить к 2035 году выбросы парниковых газов до 65-67% относительно уровня 1990 года. Соответствующий указ подписан.

«В целях реализации Российской Федерацией Парижского соглашения от 12 декабря 2015 года постановляю правительству Российской Федерации обеспечить к 2035 году сокращение выбросов парниковых газов до 65-67% относительно уровня 1990 года», — говорится в тексте документа.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 06.08.2025
ВС РФ нанесли поражение объектам газотранспортной системы ВПК Украины — МО РФ
0
19
13:09 06.08.2025
Технологический фестиваль «Облачные города» стартует в Москве 14 августа
0
52
13:05 06.08.2025
Силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера ВСУ
0
68
12:32 06.08.2025
Плахотнюк призвал сторонников объединиться для смены власти в Молдавии
0
131
12:20 06.08.2025
Лех Валенса просит пересчитать голоса на выборах президента Польши
0
148
12:05 06.08.2025
США сами навязали себе срок урегулирования на Украине — Bloomberg
0
197
12:00 06.08.2025
Кароль Навроцкий принес присягу и вступил в должность президента Польши
0
166
11:32 06.08.2025
Бюрократическая нагрузка на учителей снизилась в 25 раз — Музаев
0
206
11:26 06.08.2025
Коньки круглый год: в «Лужниках» начнутся бесплатные тренировки на льду
0
193
11:20 06.08.2025
Трамп назвал Вэнса своим вероятным преемником на выборах в США в 2028 году
0
240

Возврат к списку