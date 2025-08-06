Силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера ВСУ

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13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы Черноморского флота уничтожили 2 безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера противника „, — говорится в сообщении.