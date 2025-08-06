Технологический фестиваль «Облачные города» стартует в Москве 14 августа

13:09

В Москве 14 августа-14 сентября состоится фестиваль технологического прогресса «Облачные города». Но будет проходить в новом кампусе Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана. По словам замесителя мэра столицы Натальи Сергуниной, в программе фестиваля - боле 200 событий, в том числе профориентационные мастер-классы, мультимедийные шоу и лекции. «Участники познакомятся с перспективными профессиями, возможностями применения искусственного интеллекта и других современных решений в городской среде», — сообщила заммэра. Собятие будет частью форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», проходящего в Москве сейчас. Этот форум посвящен инновациям и развитию мегаполиса.

На фестивале «Облачные города» можно будет посетить лекции архитекторов, программистов, ученых, предпринимателей, инженеров, культурологов и урбанистов. Также будут проводиться мастер-класс, позволяющие получить навыки в разных специальностях, таких как разработка видеоигр, аудиодизайн, кинопроизводство. На выставке работ современных художников можно будет увидеть инсталляции, созданные при помощи мультимедийных технологий.

Напомним, новый кампус МГТУ имени Н.Э. Баумана открылся в сентябре 2024 года. В нем 14 зданий, есть научно-исследовательские лаборатории с передовым оборудованием, многофункциональный образовательно-досуговый центр, комплекс общежитий для студентов и многое другое.