Технологический фестиваль «Облачные города» стартует в Москве 14 августа
13:09 06.08.2025
В Москве 14 августа-14 сентября состоится фестиваль технологического прогресса «Облачные города». Но будет проходить в новом кампусе Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана. По словам замесителя мэра столицы Натальи Сергуниной, в программе фестиваля - боле 200 событий, в том числе профориентационные мастер-классы, мультимедийные шоу и лекции. «Участники познакомятся с перспективными профессиями, возможностями применения искусственного интеллекта и других современных решений в городской среде», — сообщила заммэра. Собятие будет частью форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», проходящего в Москве сейчас. Этот форум посвящен инновациям и развитию мегаполиса.
На фестивале «Облачные города» можно будет посетить лекции архитекторов, программистов, ученых, предпринимателей, инженеров, культурологов и урбанистов. Также будут проводиться мастер-класс, позволяющие получить навыки в разных специальностях, таких как разработка видеоигр, аудиодизайн, кинопроизводство. На выставке работ современных художников можно будет увидеть инсталляции, созданные при помощи мультимедийных технологий.
Напомним, новый кампус МГТУ имени Н.Э. Баумана открылся в сентябре 2024 года. В нем 14 зданий, есть научно-исследовательские лаборатории с передовым оборудованием, многофункциональный образовательно-досуговый центр, комплекс общежитий для студентов и многое другое.
НОВОСТИ
- 13:20 06.08.2025
- ВС РФ нанесли поражение объектам газотранспортной системы ВПК Украины — МО РФ
- 13:05 06.08.2025
- Силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера ВСУ
- 13:00 06.08.2025
- Путин поручил снизить выброс парниковых газов к 2035 г. до 65-67% от уровня 1990 г.
- 12:32 06.08.2025
- Плахотнюк призвал сторонников объединиться для смены власти в Молдавии
- 12:20 06.08.2025
- Лех Валенса просит пересчитать голоса на выборах президента Польши
- 12:05 06.08.2025
- США сами навязали себе срок урегулирования на Украине — Bloomberg
- 12:00 06.08.2025
- Кароль Навроцкий принес присягу и вступил в должность президента Польши
- 11:32 06.08.2025
- Бюрократическая нагрузка на учителей снизилась в 25 раз — Музаев
- 11:26 06.08.2025
- Коньки круглый год: в «Лужниках» начнутся бесплатные тренировки на льду
- 11:20 06.08.2025
- Трамп назвал Вэнса своим вероятным преемником на выборах в США в 2028 году
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать