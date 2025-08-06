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НОВОСТИ

В Сомали засуха охватила районы с населением 2,5 млн человек — ООН

17:00 06.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Сомали ожидают от мирового сообщества срочной помощи в связи с засухой, охватившей территорию с населением 2,5 млн человек. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

«По оценкам, 2,5 млн человек живут в 26 округах, которые классифицируются как умеренно или сильно пострадавшие от нынешней засухи», — говорится в сообщении. Из них 887 тыс. человек — это жители 16 округов, которые «пострадали от засухи сильно», пояснили в УКГВ, добавив, что «власти обратились с призывами об оказании срочной гуманитарной помощи».

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