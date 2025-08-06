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В Федерации индийских экспортеров считают, что США серьезно ударили по индийскому экспорту

19:20 06.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ведение США дополнительных пошлин в отношении Индии является серьезным ударом по индийскому экспорту, этот шаг Вашингтона напрямую затронет более половины индийских поставок на американский рынок. Об этом заявил ТАСС президент Федерации индийских экспортных организаций (учреждена Министерством торговли и промышленности Индии) Субхаш Чандер Ралхан.

«Этот шаг является серьезным ударом по индийскому экспорту, поскольку напрямую затрагивает почти 55% наших поставок на рынок США», — сказал он.

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