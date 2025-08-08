В РФ около 80% всех смертей населения вызваны социально значимыми заболеваниями — врач
10:00 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Причиной порядка 80% всех смертей в России становятся социально значимые заболевания, в перечень которых входят ВИЧ-инфекция, туберкулез, сахарный диабет, психические расстройства, онкозаболевания и повышенное артериальное давление. Об этом рассказал ТАСС главный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике, заведующий кафедрой терапии и общей врачебной практики в ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко» Роман Горенков.
«В России около 80% всех смертей населения вызваны социально значимыми заболеваниями. Ключевые факторы риска их развития — гипертония, повышенный уровень общего холестерина и табакокурение. Устранив только три этих фактора, можно предотвратить значительную часть хронических неинфекционных и социально значимых заболеваний. Но если современные тенденции в распространенности факторов риска сохранятся, то к 2030 году, по оценкам экспертов ВОЗ, хронические заболевания будут ежегодно уносить порядка 52 млн человеческих жизней», — рассказал он.
Как отметил Горенков, среди социально значимых заболеваний, прежде всего, выделяют патологии, которые оказывают наибольшее влияние на жизнь общества: туберкулез, ВИЧ-инфекция, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства и повышенное артериальное давление.
По его словам, в структуре факторов риска первое место занимает артериальное давление, которое приводит к развитию инфаркта и инсульта. При этом наиболее агрессивным фактором риска развития целого ряда хронических заболеваний является курение.
НОВОСТИ
- 11:20 08.08.2025
- Ударами ФАБ уничтожены два новых заградотряда Нацгвардии Украины
- 11:05 08.08.2025
- В Москве задержаны 9 иностранцев, вербовавших мигрантов в террористическую организацию
- 11:00 08.08.2025
- Ведущие страны Европы должны провести саммит с Россией — Орбан
- 11:00 08.08.2025
- Украину ждет демографический коллапс — французский эксперт
- 10:35 08.08.2025
- На курорте Сбера «Манжерок» состоится фестиваль «Исток»
- 10:32 08.08.2025
- Объем интернет-торговли в РФ в I полугодии вырос на 36% — АКИТ
- 10:20 08.08.2025
- Производство водки в РФ за январь — июль упало на 9,1%, коньяка — на 19,3%
- 10:05 08.08.2025
- Танкисты «Востока» разминировали подходы к Январскому на горящем танке
- 10:02 08.08.2025
- Спецназовцы легендарного «Витязя» ведут обучение будущих контрактников в подмосковной Балашихе
- 09:44 08.08.2025
- На юге Москвы двое в масках ограбили отделение почты и скрылись
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать