В РФ около 80% всех смертей населения вызваны социально значимыми заболеваниями — врач

10:00 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причиной порядка 80% всех смертей в России становятся социально значимые заболевания, в перечень которых входят ВИЧ-инфекция, туберкулез, сахарный диабет, психические расстройства, онкозаболевания и повышенное артериальное давление. Об этом рассказал ТАСС главный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике, заведующий кафедрой терапии и общей врачебной практики в ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко» Роман Горенков.

«В России около 80% всех смертей населения вызваны социально значимыми заболеваниями. Ключевые факторы риска их развития — гипертония, повышенный уровень общего холестерина и табакокурение. Устранив только три этих фактора, можно предотвратить значительную часть хронических неинфекционных и социально значимых заболеваний. Но если современные тенденции в распространенности факторов риска сохранятся, то к 2030 году, по оценкам экспертов ВОЗ, хронические заболевания будут ежегодно уносить порядка 52 млн человеческих жизней», — рассказал он.

Как отметил Горенков, среди социально значимых заболеваний, прежде всего, выделяют патологии, которые оказывают наибольшее влияние на жизнь общества: туберкулез, ВИЧ-инфекция, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства и повышенное артериальное давление.

По его словам, в структуре факторов риска первое место занимает артериальное давление, которое приводит к развитию инфаркта и инсульта. При этом наиболее агрессивным фактором риска развития целого ряда хронических заболеваний является курение.

