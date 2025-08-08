Танкисты «Востока» разминировали подходы к Январскому на горящем танке
10:05 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Танкисты 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» продолжили работы по разминированию подходов к селу Январское Днепропетровской области для прохода техники и пехоты после того, как их танк загорелся в результате удара украинского дрона, рассказал ТАСС командир боевой машины с позывным Арсик.
«В составе штурмовой группы мы возглавляли колонну, шли с минометами, прокладывали путь для техники, которая шла за нами. Естественно, так как мы шли впереди, весь огонь противника был сосредоточен на нас. Как и артиллерия, так и FPV-дроны все работали по нам. Получилось так, что боевую задачу мы выполнили, дошли до определенной точки, которая нам была командирами обозначена. Но уже на обратном пути дроны противника плотненько по нам поработали. Техника загорелась. Но мы, до куда дошли, до куда должны были», — сказал командир, уточнив, что экипаж продолжил разминирование подходов к населенному пункту, несмотря на возгорание.
По его словам, за состоянием бронетехники экипаж следил, в том числе, через одну из установленных на танке камер наблюдения, оценивая перспективы для выполнения задачи. «Механик-водитель по моей команде посмотрел, увидел то, что штурмовые группы успешно спешились, я дал команду на разворот и на откат. Мы развернулись», — добавил танкист.
Он подчеркнул, что боевая задача по разминированию подхода к Январскому была полностью выполнена.
