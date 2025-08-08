Производство водки в РФ за январь — июль упало на 9,1%, коньяка — на 19,3%
10:20 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Производство водки в России в январе — июле 2025 года снизилось на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 37,88 млн декалитров (дал), выпуск коньяка упал на 19,3% — до 4 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
В общем, производство алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России за указанный период сократилось на 13% и составило 88,7 млн дал. Производство спиртных напитков крепостью выше 9% упало на 7,6% — до 56,47 млн дал, а выпуск слабоалкогольной продукции — на 89,5%, до 907,2 тыс. дал.
Выпуск ликеро-водочных изделий увеличился на 4,3%, до 9,69 млн дал. Производство других спиртных напитков сократилось на 5% — до 4,85 млн дал.
Рост производства также показали виноградные и игристые вина. Так, выпуск виноградных вин вырос на 12,6% — до 20,92 млн дал, шампанских — на 15,8%, до 8,7 млн дал.
Производство ликерных вин снизилось на 1,4% — до 749,7 тыс. дал. Производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта сократилось на 73,2% — до 49,1 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом — на 64,3%, до 11,9 тыс. дал. В то же время выпуск плодовой алкогольной продукции упал на 83% — до 871,5 тыс. дал.
