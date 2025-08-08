В Москве задержаны 9 иностранцев, вербовавших мигрантов в террористическую организацию

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ при взаимодействии со Службой государственной безопасности (СГБ) Узбекистана и Следственным комитетом РФ задержали в Москве девять иностранцев, вербовавших мигрантов в террористическую организацию. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Москве пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО), состоявшей из девяти иностранных граждан. В результате проведенных мероприятий задокументированы факты, свидетельствующие о том, что радикалы при координации идеологов МТО, находящихся на территории Евросоюза, осуществляли вербовку трудовых мигрантов в состав терорганизации», — сообщили в ЦОС.