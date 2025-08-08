0
0
72
НОВОСТИ

В Москве задержаны 9 иностранцев, вербовавших мигрантов в террористическую организацию

11:05 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ при взаимодействии со Службой государственной безопасности (СГБ) Узбекистана и Следственным комитетом РФ задержали в Москве девять иностранцев, вербовавших мигрантов в террористическую организацию. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Москве пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО), состоявшей из девяти иностранных граждан. В результате проведенных мероприятий задокументированы факты, свидетельствующие о том, что радикалы при координации идеологов МТО, находящихся на территории Евросоюза, осуществляли вербовку трудовых мигрантов в состав терорганизации», — сообщили в ЦОС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 08.08.2025
Ударами ФАБ уничтожены два новых заградотряда Нацгвардии Украины
0
41
11:00 08.08.2025
Ведущие страны Европы должны провести саммит с Россией — Орбан
0
99
11:00 08.08.2025
Украину ждет демографический коллапс — французский эксперт
0
93
10:35 08.08.2025
На курорте Сбера «Манжерок» состоится фестиваль «Исток»
0
138
10:32 08.08.2025
Объем интернет-торговли в РФ в I полугодии вырос на 36% — АКИТ
0
139
10:20 08.08.2025
Производство водки в РФ за январь — июль упало на 9,1%, коньяка — на 19,3%
0
164
10:05 08.08.2025
Танкисты «Востока» разминировали подходы к Январскому на горящем танке
0
202
10:02 08.08.2025
Спецназовцы легендарного «Витязя» ведут обучение будущих контрактников в подмосковной Балашихе
0
183
10:00 08.08.2025
В РФ около 80% всех смертей населения вызваны социально значимыми заболеваниями — врач
0
262
09:44 08.08.2025
На юге Москвы двое в масках ограбили отделение почты и скрылись
0
218

Возврат к списку