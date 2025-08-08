Великобритания стремится получить доступ к запасам лития в Зимбабве — Bloomberg
12:32 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Попытки британского правительства улучшить отношения с Зимбабве и его обещания инвестировать в зимбабвийскую экономику продиктованы желанием получить доступ к большим залежам лития в этой африканской стране. Такое мнение высказывается в материале агентства Bloomberg.
По его информации, рост мирового спроса на редкоземельные металлы, в которых нуждается современная оборонная промышленность, производство полупроводников и другие высокотехнологичные секторы экономики, вынудил Великобританию искать новых поставщиков минерального сырья.
«Значительные запасы лития в Зимбабве представляют собой подходящую возможность [для Великобритании] диверсифицировать цепочки поставок и сократить зависимость от главных поставщиков», — сказала агентству старший аналитик по Африке в консалтинговой компании Pangea-Risk Зейнаб Хусен. Как считает эксперт, политика Великобритании в Африке в значительной степени нацелена на получение более широкого доступа к ресурсной базе континента, о чем свидетельствуют недавние соглашения с ЮАР о разработке месторождений металлов платиновой группы и инвестиции в добычу редкоземельных металлов в Анголе.
В июне замглавы МИД Великобритании по Африке Рэй Коллинс посетил Зимабабве, где встретился с президентом страны Эммерсоном Мнангагвой и обсудил перспективы экономического сотрудничества. Вслед за визитом британское посольство в Зимбабве объявило о планах Соединенного Королевства инвестировать $1 млрд в различные отрасли экономики африканской страны, в том числе в добычу особо значимых видов минерального сырья.
Отношения Зимбабве и европейских стран остаются напряженными после введения в 2002 году санкций ЕС, в том числе Великобритании, против африканского государства. Ограничения были введены из-за обвинений в якобы нарушении прав человека и прав собственности зимбабвийскими властями в ходе проведения земельной реформы.
