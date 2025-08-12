31% родителей в РФ считают, что ребенок не должен учиться летом — опрос

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Треть родителей в России считают, что ребенок должен отдыхать летом, а не учиться, поэтому они не занимаются с детьми на летних каникулах. Об свидетельствуют результаты исследования онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, которое имеется в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие более 1 200 родителей из городов-миллионников.

«Каждый третий родитель (31%) считает, что летом ребенок должен отдыхать от учебы. А еще 23% признаются, что у них просто нет времени заниматься с ребенком дома. 11% не занимаются предметами самостоятельно, но делегируют это репетиторам», — говорится в результатах исследования.

Согласно опросу, 10% родителей регулярно повторяют с детьми базовые предметы: русский язык, математику, английский, окружающий мир. Каждый пятый (20%) занимается нерегулярно и только теми предметами, которые интересны ребенку. Только 3% родителей отметили, что занимаются с детьми не только летом, но и в обычные школьные будни. Однако большинство не занимаются с детьми летом.

Домашние задания, которые учителя рекомендуют делать летом, в целом вызывают у родителей смешанные чувства. Почти 38% выступают против летних домашних заданий, говоря о том, что каникулы — для отдыха. 34% реагируют нейтрально: если ребенку нравится, пусть занимается. 28% уверены, что заниматься летом — отличная идея, говорится в итогах опроса.