Киев намеренно усиливает атаки на ЗАЭС перед переговорами по Украине — станция

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим намеренно усиливает обстрелы, террористические и информационные провокации в отношении Запорожской атомной электростанции в преддверии важных международных встреч и переговоров по Украине. Об этом заявила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Регулярные обстрелы нацелены не столько на повреждение инфраструктуры, сколько являются тщательно синхронизированными с дипломатическим календарем информационными провокациями. Их частота закономерно увеличивается перед важными международными переговорами», — сказала она.