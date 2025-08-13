0
0
164
НОВОСТИ

Киев намеренно усиливает атаки на ЗАЭС перед переговорами по Украине — станция

15:32 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим намеренно усиливает обстрелы, террористические и информационные провокации в отношении Запорожской атомной электростанции в преддверии важных международных встреч и переговоров по Украине. Об этом заявила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Регулярные обстрелы нацелены не столько на повреждение инфраструктуры, сколько являются тщательно синхронизированными с дипломатическим календарем информационными провокациями. Их частота закономерно увеличивается перед важными международными переговорами», — сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 13.08.2025
Вучич заявил, что он не будет участвовать в следующих выборах президента Сербии
0
47
16:12 13.08.2025
Еврокомиссия нацелена на смену власти в Венгрии, заявили в СВР РФ
0
101
16:00 13.08.2025
Решение Польши о создании 34-тысячной группировки настораживает Минск
0
125
15:12 13.08.2025
Белый дом назвал семь стран, поддержавших выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира
0
197
15:00 13.08.2025
Применение ядерного оружия и «Орешника» будет отработано на учениях «Запад-2025»
0
224
14:32 13.08.2025
ВСУ за сутки потеряли 1 375 военнослужащих в зоне СВО
0
248
14:12 13.08.2025
ВС РФ за сутки освободили населенные пункты Суворово и Никаноровка в ДНР
0
239
14:00 13.08.2025
Зеленский прибыл в Берлин для консультаций с ЕС перед саммитом РФ
0
296
13:37 13.08.2025
Единые учебники по русскому языку и литературе для старших классов появятся в 2027 году
0
228
13:20 13.08.2025
Сийярто отверг упреки Зеленского в адрес Венгрии накануне саммита России и США
0
311

Возврат к списку