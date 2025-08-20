Поставки нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» возобновлены

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию, прерванная в понедельник, возобновлена и ведется в штатном режиме. Об этом сообщила журналистам министр экономики республики Дениса Сакова.

«Словакия сейчас получает нефть [по „Дружбе“] в штатном режиме, — отметила она. — В ближайшие дни мы получим точную информацию о том, будет ли скорректирован план поставок на текущий месяц и повлияет ли произошедшая за пределами словацкой территории порча инфраструктуры [трубопровода] на месячный объем поставок нефти в республику. Верю, что благодаря оперативному восстановлению [российской стороной] нефтепровода „Дружба“, [негативные] последствия будут минимальными».

Прокачка нефти по «Дружбе» возобновилась во вторник вечером. Словацкие СМИ проинформировали ранее, что перебои возникли в связи с ударом Вооруженных сил Украины по одной из подстанций трубопровода, через которую обеспечиваются поставки в Словакию и Венгрию.