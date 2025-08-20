Поставки нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» возобновлены
13:00 20.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию, прерванная в понедельник, возобновлена и ведется в штатном режиме. Об этом сообщила журналистам министр экономики республики Дениса Сакова.
«Словакия сейчас получает нефть [по „Дружбе“] в штатном режиме, — отметила она. — В ближайшие дни мы получим точную информацию о том, будет ли скорректирован план поставок на текущий месяц и повлияет ли произошедшая за пределами словацкой территории порча инфраструктуры [трубопровода] на месячный объем поставок нефти в республику. Верю, что благодаря оперативному восстановлению [российской стороной] нефтепровода „Дружба“, [негативные] последствия будут минимальными».
Прокачка нефти по «Дружбе» возобновилась во вторник вечером. Словацкие СМИ проинформировали ранее, что перебои возникли в связи с ударом Вооруженных сил Украины по одной из подстанций трубопровода, через которую обеспечиваются поставки в Словакию и Венгрию.
НОВОСТИ
- 17:40 20.08.2025
- РФ и Индия довели долю расчетов в нацвалютах до более 90%
- 17:12 20.08.2025
- Мерц едва не сорвал встречу лидеров ЕС с Трампом — NYT
- 17:00 20.08.2025
- Операция по захвату Газы продолжится в 2026 году, на март запланирована мобилизация — Ynet
- 16:32 20.08.2025
- В Швеции зарегистрировано рекордное число безработных с высшим образованием
- 16:12 20.08.2025
- Здание Дербентского коньячного комбината горит в Дагестане
- 16:00 20.08.2025
- Декларацию об освобождении 368 политзаключенных на Украине отправят Путину и Трампу
- 15:32 20.08.2025
- Путин и Эрдоган обсудили развитие торгово-инвестиционных связей РФ и Турции
- 15:12 20.08.2025
- С 1 сентября Соцфонд начнет выплачивать студенткам пособие по беременности и родам
- 15:00 20.08.2025
- Уганда заключила соглашение с США о приеме депортированных мигрантов
- 14:32 20.08.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1,3 тыс. военнослужащих в зоне СВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать