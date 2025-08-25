Спасатели знают, где находится альпинистка Наговицина, объявить ее погибшей не могут

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели в Киргизии обладают точной информацией о местонахождении российской альпинистки Натальи Наговициной, которая из-за сломанной ноги не может передвигаться и с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м, и не могут объявить ее погибшей. Об этом ТАСС сообщил начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков.

«Мы знаем, где она лежит. Добраться до нее нельзя никак, врач ее не смотрел», — сказал он.

Греков уточнил, что шансы на выживание россиянки в тяжелых условиях высокогорья практически отсутствуют.