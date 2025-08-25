0
0
0
НОВОСТИ

Спасатели знают, где находится альпинистка Наговицина, объявить ее погибшей не могут

17:32 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели в Киргизии обладают точной информацией о местонахождении российской альпинистки Натальи Наговициной, которая из-за сломанной ноги не может передвигаться и с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м, и не могут объявить ее погибшей. Об этом ТАСС сообщил начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков.

«Мы знаем, где она лежит. Добраться до нее нельзя никак, врач ее не смотрел», — сказал он.

Греков уточнил, что шансы на выживание россиянки в тяжелых условиях высокогорья практически отсутствуют.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 25.08.2025
Зеленский обсудит с Келлогом подготовку к возможной встрече с Путиным
0
91
17:00 25.08.2025
Береговая охрана занимается поиском пропавшего в Босфоре россиянина
0
100
16:32 25.08.2025
Кабмин разрабатывает второй пакет мер по противодействию мошенникам — Григоренко
0
158
16:12 25.08.2025
В ХДС обсуждают возможность выдвижения фон дер Ляйен на пост президента ФРГ — Der Spiegel
0
193
16:00 25.08.2025
Генпрокурор Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда
0
207
15:44 25.08.2025
На пятом этапе кольцевых гонок в Москве победила команда LADA Sport ROSNEFT
0
215
15:32 25.08.2025
Из-за большого количества осадков в Приморье существует угроза подтоплений - Вильфанд
0
212
15:12 25.08.2025
Украине грозит продовольственный кризис из-за запрета ввоза удобрений — аграрии
0
264
15:00 25.08.2025
Лидер Южной Кореи заявил, что не откажется сотрудничать с Японией из-за проблем прошлого
0
248
14:32 25.08.2025
Почти 80% украинцев не доверяют работе Верховной рады — опрос
0
312

Возврат к списку