Спасатели знают, где находится альпинистка Наговицина, объявить ее погибшей не могут
17:32 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасатели в Киргизии обладают точной информацией о местонахождении российской альпинистки Натальи Наговициной, которая из-за сломанной ноги не может передвигаться и с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м, и не могут объявить ее погибшей. Об этом ТАСС сообщил начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков.
«Мы знаем, где она лежит. Добраться до нее нельзя никак, врач ее не смотрел», — сказал он.
Греков уточнил, что шансы на выживание россиянки в тяжелых условиях высокогорья практически отсутствуют.
НОВОСТИ
- 17:12 25.08.2025
- Зеленский обсудит с Келлогом подготовку к возможной встрече с Путиным
- 17:00 25.08.2025
- Береговая охрана занимается поиском пропавшего в Босфоре россиянина
- 16:32 25.08.2025
- Кабмин разрабатывает второй пакет мер по противодействию мошенникам — Григоренко
- 16:12 25.08.2025
- В ХДС обсуждают возможность выдвижения фон дер Ляйен на пост президента ФРГ — Der Spiegel
- 16:00 25.08.2025
- Генпрокурор Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда
- 15:44 25.08.2025
- На пятом этапе кольцевых гонок в Москве победила команда LADA Sport ROSNEFT
- 15:32 25.08.2025
- Из-за большого количества осадков в Приморье существует угроза подтоплений - Вильфанд
- 15:12 25.08.2025
- Украине грозит продовольственный кризис из-за запрета ввоза удобрений — аграрии
- 15:00 25.08.2025
- Лидер Южной Кореи заявил, что не откажется сотрудничать с Японией из-за проблем прошлого
- 14:32 25.08.2025
- Почти 80% украинцев не доверяют работе Верховной рады — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать