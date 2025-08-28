Республика Сербская будет поднимать вопрос о своем праве на самоопределение — Додик

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил о намерении объединения поднимать вопрос о своем праве на самоопределение на фоне назначенного на осень референдума о доверии руководству энтитета.

«Сербская Республика будет позиционировать себя в соответствии с нашим правом на самоопределение», — отметил глава Республики Сербской в интервью белградской газете «Политика». По его словам, референдум не будет прямо говорить о независимости энтитета, но станет «серьезной разминкой» на пути к этому. Додик также назвал себя «опасным свидетелем для многих».

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории БиГ) и Республики Сербской (около 49% территории), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).

ЦИК БиГ 6 августа принял решение о прекращении полномочий президента РС Милорада Додика в связи с вынесенным ему приговором и о проведении в Республике Сербской досрочных выборов. До этого Апелляционная палата суда в Боснии и Герцеговине оставила в силе приговор первой инстанции в отношении главы энтитета в виде года тюремного заключения и шести лет запрета на занятие политической деятельностью из-за игнорирования решений представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта. Позднее тюремное заключение заменили денежным штрафом. Додик в ответ анонсировал проведение референдума о доверии руководству Республики Сербской.

Голосование пройдет 25 октября. По словам Додика, в ходе голосования жителей объединения спросят, поддерживают ли они принятие ключевых решений в Боснии и Герцеговине Шмидтом. Глава Республики Сербской также выразил готовность провести голосование о самостоятельности энтитета в случае попыток дальнейшего давления на боснийских сербов.