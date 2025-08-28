Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 325 военнослужащих в зоне СВО

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 325 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 180 человек, от действий группировок «Запад» — до 235, «Южная» — до 205, «Центр» — более 410, на направлении «Восток» — до 240 и «Днепр» — до 55 военнослужащих соответственно.