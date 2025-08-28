Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 325 военнослужащих в зоне СВО
14:32 28.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 325 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 180 человек, от действий группировок «Запад» — до 235, «Южная» — до 205, «Центр» — более 410, на направлении «Восток» — до 240 и «Днепр» — до 55 военнослужащих соответственно.
