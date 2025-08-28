Смещение центра мировой экономики в Азию открывает новые возможности — Путин
14:12 28.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тенденция смещения центра мировой экономики в Азиатско-Тихоокеанский регион дает странам больше возможностей для выгодных связей, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. На это указал президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям X Восточного экономического форума.
«По мере того, как центр мировой экономической активности все больше смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, открываются новые возможности для налаживания взаимовыгодных связей между государствами этой части планеты не только на двусторонней основе, но и в рамках таких объединений, как ШОС и БРИКС», — отмечается в послании главы российского государства, опубликованном на сайте Кремля.
НОВОСТИ
- 14:00 28.08.2025
- Утрата Австрией нейтралитета требует переноса из Вены офисов МАГАТЭ, ООН, ОПЕК — Медведев
- 13:32 28.08.2025
- ВМС США направили по меньшей мере семь кораблей к берегам Венесуэлы — FT
- 13:20 28.08.2025
- Группировка войск «Южная» освободила Нелеповку в ДНР — МО РФ
- 13:05 28.08.2025
- В РФ в учениях по безопасности впервые принимают участие сотрудники детских садов
- 13:00 28.08.2025
- Венгрия запретила въезд в Шенгенскую зону подозреваемому в атаке на «Дружбу» командиру ВСУ
- 12:54 28.08.2025
- Сбер и Новосибирская область будут вместе развивать технологии искусственного интеллекта
- 12:32 28.08.2025
- Около 1 700 школ построено в РФ к 1 сентября — Кравцов
- 12:20 28.08.2025
- В Руанду прибыла первая группа депортированных из США граждан третьих стран
- 12:05 28.08.2025
- Республика Сербская будет поднимать вопрос о своем праве на самоопределение — Додик
- 12:00 28.08.2025
- Более половины поляков поддерживают блокировку помощи украинцам — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать