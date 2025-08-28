Смещение центра мировой экономики в Азию открывает новые возможности — Путин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тенденция смещения центра мировой экономики в Азиатско-Тихоокеанский регион дает странам больше возможностей для выгодных связей, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. На это указал президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям X Восточного экономического форума.

«По мере того, как центр мировой экономической активности все больше смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, открываются новые возможности для налаживания взаимовыгодных связей между государствами этой части планеты не только на двусторонней основе, но и в рамках таких объединений, как ШОС и БРИКС», — отмечается в послании главы российского государства, опубликованном на сайте Кремля.