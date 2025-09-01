0
НОВОСТИ

Сбербанк прорабатывает выход на IPO более десятка компаний

17:23 01.09.2025

Сбербанк сейчас прорабатывает выход на IPO более 10 компаний, почти половина из которых ожидается во второй половине 2025 года. Об этом в преддверии Восточного экономического форума зампред правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал в интервью РИА Новости.

«С учетом трендов на рынках мы считаем, что такое количество сделок является реалистичным сценарием», - сказал он.

Топ-менеджер обратил внимание, что в период высокой ключевой ставки активность на российском рынке IPO снизилась. "В этом году не было закрыто ни одной сделки, хотя за сравнимый период 2024 года состоялось девять IPO", - заметил он.

По его словам, в Сбербанке есть отложенный спрос со стороны эмитентов, часть из которых начинали готовить свои IPO заранее. "После начала цикла смягчения денежно-кредитной политики мы видим, что все больше инвесторов обращает внимание на рынок акций, что скоро приведет к его восстановлению и, как следствие, к росту количества первичных размещений", - заключил Попов.

