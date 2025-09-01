Сбербанк прорабатывает выход на IPO более десятка компаний
17:23 01.09.2025
Сбербанк сейчас прорабатывает выход на IPO более 10 компаний, почти половина из которых ожидается во второй половине 2025 года. Об этом в преддверии Восточного экономического форума зампред правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал в интервью РИА Новости.
«С учетом трендов на рынках мы считаем, что такое количество сделок является реалистичным сценарием», - сказал он.
Топ-менеджер обратил внимание, что в период высокой ключевой ставки активность на российском рынке IPO снизилась. "В этом году не было закрыто ни одной сделки, хотя за сравнимый период 2024 года состоялось девять IPO", - заметил он.
По его словам, в Сбербанке есть отложенный спрос со стороны эмитентов, часть из которых начинали готовить свои IPO заранее. "После начала цикла смягчения денежно-кредитной политики мы видим, что все больше инвесторов обращает внимание на рынок акций, что скоро приведет к его восстановлению и, как следствие, к росту количества первичных размещений", - заключил Попов.
НОВОСТИ
- 17:36 01.09.2025
- Доля кредитов юрлиц с плавающей ставкой в Сбере выросла до 74%
- 17:33 01.09.2025
- Сбер не исключил роста кредитования юрлиц во втором полугодии
- 17:32 01.09.2025
- Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом
- 17:27 01.09.2025
- Сбер не наращивает кредитный портфель в валютах недружественных стран
- 17:24 01.09.2025
- Собянин: Московские предприниматели оказывают системную поддержку в зоне СВО
- 17:12 01.09.2025
- Песков призвал в рассуждениях уходить от логики «что подумают на Западе»
- 17:00 01.09.2025
- Венгрия с начала года получила по «Турецкому потоку» более 5 млрд куб. м газа из РФ
- 16:32 01.09.2025
- Песков объяснил разговор Путина и Моди в Aurus «родными стенами»
- 16:12 01.09.2025
- Янукович согласился с Путиным в том, что втягивание Киева в НАТО стало причиной конфликта
- 16:00 01.09.2025
- Трамп на Аляске понял, что обычное перемирие не решит украинский вопрос — Кнайсль
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать