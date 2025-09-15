0
НОВОСТИ

НАТО де-факто воюет с Россией — Песков

14:00 15.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс де-факто вовлечен в войну против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что НАТО не воюет с Россией.

«НАТО воюет с Россией», — подчеркнул представитель Кремля. «Это очевидно, и это не нуждается в каких-то дополнительных доказательствах», — сказал Песков.

По его словам, «НАТО де-факто задействовано в этой войне» путем оказания прямой и косвенной поддержки киевскому режиму.

