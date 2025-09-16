Силы ПВО за ночь сбили 87 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем
09:00 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи c 23:00 до 06:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 30 над территорией Курской области, 18 над территорией Саратовской области, 11 над территорией Ростовской области, 10 БПЛА над территорией Брянской области, 5 над территорией Тульской области, 4 над территорией Рязанской области, 3 над территорией Республики Крым, по 2 БПЛА над территориями Волгоградской и Воронежской областей, по 1 над территорией Нижегородской области и акваторией Черного моря», — сообщили в ведомстве.
