ВС РФ освободили населенный пункт Переездное в ДНР — МО РФ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска за минувшие сутки освободили населенный пункт Переездное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения „Южной“ группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Переездное», — говорится в сообщении.