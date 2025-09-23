ВС РФ освободили населенный пункт Переездное в ДНР — МО РФ
14:00 23.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска за минувшие сутки освободили населенный пункт Переездное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения „Южной“ группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Переездное», — говорится в сообщении.
