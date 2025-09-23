0
НОВОСТИ

В российских СИЗО введены 218 должностей для священнослужителей — Чуйченко

15:32 23.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 200 должностей для священнослужителей введены в российских следственных изоляторах. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко, выступая на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека по теме «Защита прав человека в местах принудительного содержания».

«ФСИН России теперь может заключать соглашения о взаимодействии с централизованными религиозными организациями. Была введена должность помощника начальника следственного изолятора по работе с верующими — сейчас их 218», — сообщил министр.

По его словам, аналогичные должности также недавно введены и в исправительных учреждениях (колониях).

