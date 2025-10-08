Ле Пен заявила, что ее фракция проголосует за недоверие любому следующему кабмину Франции
16:00 08.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламентская фракция правой партии «Национальное объединение» проголосует за недоверие любому следующему правительству Франции. Об этом заявила лидер фракции Марин Ле Пен в эфире телеканала LCI.
«Я поддержу любую резолюцию о недоверии. Абсолютно любую», — сказала Ле Пен.
По ее мнению, зазвучавшие в правящем лагере предложения о приостановке пенсионной реформы 2023 года, предполагающей повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, являются лишь попыткой властей выиграть время.
Она призвала президента Франции Эмманюэля Макрона «очень серьезно задуматься над тем, чтобы распустить парламент и даже уйти в отставку». «Хватит, все это слишком затянулось», — сказала Ле Пен.
