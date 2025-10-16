США теперь будут в основном принимать белокожих беженцев из Европы и ЮАР — NYT
11:32 16.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Дональда Трампа намерена полностью переориентировать миграционную политику страны на прием беженцев в основном из числа белого населения Европы и ЮАР. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).
Как утверждает издание, в его распоряжении оказались некие документы, согласно которым нынешняя система приема беженцев, ориентированная «на помощь наиболее уязвимым слоям населения стран мира», будет полностью пересмотрена в сторону программы, которая «отдает предпочтение преимущественно белым людям, заявляющим о преследованиях». Газета указывает, что речь идет в основном о белокожих англоговорящих европейцах и жителях ЮАР.
NYT утверждает, что новая программа может коснуться и других коренных европейцев, выступающих против миграционной политики своих стран и поддерживающих «популистские партии». Статус беженца в США они смогут получить, если, например, «подверглись преследованиям за мирное выражение своих взглядов, в том числе в интернете». Газета предполагает, что такими «беженцами» могут стать члены немецкой правой партии «Альтернатива для Германии».
Соответствующие планы реформы миграционной системы, продолжила NYT, якобы были изложены Белому дому в апреле и в июле представителями Госдепа и Министерства внутренней безопасности США. Газета добавила, что этот план пока окончательно не согласован.
