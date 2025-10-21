За ночь над регионами России сбиты 55 украинских беспилотников
09:00 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 55 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 34 — над территорией Ростовской области, шесть — над территорией Воронежской области, по три БПЛА уничтожено над территориями Краснодарского края и Липецкой области, два — над территорией Республики Крым и семь — над акваторией Черного моря», — сообщили в военном ведомстве.
