Большинство румын считают лучшим президентом страны Николае Чаушеску — результат опроса

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство граждан Румынии считают, что лучшим президентом страны был Николае Чаушеску. Таков результат опроса, проведенного маркетинговой компанией Ipsos и представленного в ходе интервью, которое для телеканала Antena 1 прокомментировал президент Румынии Никушор Дан.

На вопрос о том, кто был лучшим президентом Румынии, 38% опрошенных ответили «никто», а 27% назвали Николае Чаушеску. «Думаю, люди видели, что у Николае Чаушеску был национальный план, которого я не вижу в течение всего продолжительного переходного периода [Румынии]», — сказал глава государства, отметив, что Румынии следует «выделить области, которые она хочет развивать в предстоящие 10-15 лет».

Также в ходе опроса 19% респондентов назвали лучшим президентом Траяна Бэсеску (2004-2014), 8% — Эмиля Константинеску (1996-2000), 4% — Клауса Йоханниса (2014-2025) и 3% — Иона Илиеску (1989-1996, 2000-2004).

Николае Чаушеску (1918-1989) — румынский политический и государственный деятель. С 1965 года — генеральный секретарь румынской компартии, с 1974 года — президент Румынии. В декабре 1989 года в стране произошло восстание, в результате которого режим Чаушеску был свергнут. По приговору революционного трибунала Николае и его супруга Елена были расстреляны 25 декабря 1989 года.

Лишь 3% румын испытывают доверие к политикам страны, а 82% им не верят. Главные мотивы недоверия к политикам, согласно исследованию, — коррупция и скандалы (38%), равнодушие и жадность (28%), невыполненные обещания (21%). «Эта цифра — результат многих лет <…>, когда люди видели, что многие стали политиками, чтобы решить свои личные проблемы», — сказал Дан.