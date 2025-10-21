Большинство румын считают лучшим президентом страны Николае Чаушеску — результат опроса
11:00 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство граждан Румынии считают, что лучшим президентом страны был Николае Чаушеску. Таков результат опроса, проведенного маркетинговой компанией Ipsos и представленного в ходе интервью, которое для телеканала Antena 1 прокомментировал президент Румынии Никушор Дан.
На вопрос о том, кто был лучшим президентом Румынии, 38% опрошенных ответили «никто», а 27% назвали Николае Чаушеску. «Думаю, люди видели, что у Николае Чаушеску был национальный план, которого я не вижу в течение всего продолжительного переходного периода [Румынии]», — сказал глава государства, отметив, что Румынии следует «выделить области, которые она хочет развивать в предстоящие 10-15 лет».
Также в ходе опроса 19% респондентов назвали лучшим президентом Траяна Бэсеску (2004-2014), 8% — Эмиля Константинеску (1996-2000), 4% — Клауса Йоханниса (2014-2025) и 3% — Иона Илиеску (1989-1996, 2000-2004).
Николае Чаушеску (1918-1989) — румынский политический и государственный деятель. С 1965 года — генеральный секретарь румынской компартии, с 1974 года — президент Румынии. В декабре 1989 года в стране произошло восстание, в результате которого режим Чаушеску был свергнут. По приговору революционного трибунала Николае и его супруга Елена были расстреляны 25 декабря 1989 года.
Лишь 3% румын испытывают доверие к политикам страны, а 82% им не верят. Главные мотивы недоверия к политикам, согласно исследованию, — коррупция и скандалы (38%), равнодушие и жадность (28%), невыполненные обещания (21%). «Эта цифра — результат многих лет <…>, когда люди видели, что многие стали политиками, чтобы решить свои личные проблемы», — сказал Дан.
НОВОСТИ
- 11:20 21.10.2025
- Британия и ряд стран ЕС применяют против РФ все рычаги, вплоть до терроризма — Нарышкин
- 11:05 21.10.2025
- Нефтяные компании могут обязать перерабатывать не менее 40% нефти для рынка России
- 10:32 21.10.2025
- В Евросоюзе могут запретить этиловый спирт — FT
- 10:20 21.10.2025
- Бойцы РФ взяли в тактическое окружение ВСУ в Новоселовке в ДНР, сообщил Марочко
- 10:05 21.10.2025
- Бельгия не будет блокировать план ЕС по использованию активов России — Politico
- 10:00 21.10.2025
- Европейцы настраивают Зеленского на торпедирование саммита РФ и США в Будапеште — Азаров
- 09:52 21.10.2025
- Собянин: Более 215 тыс. москвичей приступят к переселению по реновации за 3 года
- 09:32 21.10.2025
- Готовившаяся встреча Лаврова и Рубио отложена на неопределенный срок — CNN
- 09:20 21.10.2025
- В США отправили в неоплачиваемый отпуск 1 400 служащих, ответственных за ядерный арсенал
- 09:05 21.10.2025
- Санаэ Такаити стала первой в истории Японии женщиной-премьером
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать