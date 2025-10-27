Бойцы «Востока» за сутки освободили Егоровку, Новониколаевку и Привольное — МО РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения группировки войск «Восток» за минувшие сутки освободили населенные пункты Егоровка в Днепропетровской области, а также Новониколаевку и Привольное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Новониколаевка и Привольное в Запорожской области, а также Егоровка в Днепропетровской области», — говорится в сообщении.