ВС РФ освободили Успеновку в Запорожской области — МО РФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Успеновка Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей недели подразделения группировки войск „Восток“ продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Успеновка Запорожской области», — говорится в сообщении.