ВС РФ освободили Успеновку в Запорожской области — МО РФ
13:32 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Успеновка Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей недели подразделения группировки войск „Восток“ продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Успеновка Запорожской области», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 13:20 07.11.2025
- Участие КНР в переговорах по ядерному арсеналу на данном этапе неосуществимо — МИД
- 13:05 07.11.2025
- ФСБ задержала россиянина, передавшего блогеру с Украины данные об участниках СВО
- 13:00 07.11.2025
- Польская армия не сумеет реализовать программу всеобщей военной подготовки — генерал
- 12:35 07.11.2025
- Сбер и Okko продолжают расширять «Границы познания»
- 12:32 07.11.2025
- Премьер Греции выступил за запрет поставок газа из РФ в ЕС через Турцию
- 12:20 07.11.2025
- Китай за 5 лет значительно расширил площадь заводов по производству ракет — CNN
- 12:05 07.11.2025
- Верховный суд Индии распорядился убрать бездомных собак с территорий госучреждений и трасс
- 12:00 07.11.2025
- Экс-министр юстиции Польши остается в Венгрии из-за боязни ареста — СМИ
- 11:32 07.11.2025
- Семь исков поданы в США на OpenAI с обвинениями в подстрекательстве к суициду — WSJ
- 11:20 07.11.2025
- Полярное сияние может появиться в южных регионах России из-за магнитных бурь
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать