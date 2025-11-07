0
ВС РФ освободили Успеновку в Запорожской области — МО РФ

13:32 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Успеновка Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей недели подразделения группировки войск „Восток“ продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Успеновка Запорожской области», — говорится в сообщении.

